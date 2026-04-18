İran'dan Trump'a Hürmüz Tepkisi

(ANKARA) - İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kalibaf, Trump'ın İran limanlarına yönelik kuşatmanın devam edeceğini açıklaması üzerine "Kuşatmanın devam etmesi halinde Hürmüz Boğazı açık kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, "ABD Başkanı'nın iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Bu yalanlarla savaşta galip gelemediler, müzakerelerde de kesinlikle bir yere varamayacaklar. Kuşatmanın devam etmesi halinde Hürmüz Boğazı açık kalmayacaktır. Hürmüz Boğazı'ndan geçişler belirlenen rota üzerinden ve İran'ın izniyle gerçekleştirilecektir. Boğazın açık veya kapalı olmasına sosyal medya platformları değil, sahadaki gerçekler ve hakim olan kurallar karar verir" ifadelerini kullandı.

Donald Trump, İran'ın Hürmüz boğazının açıldığını duyurmasının ardından yaptığı paylaşımlarda ayrıca İran'ın Hürmüz Boğazı'nı bir daha kapatmama konusunda anlaşmaya vardığını öne sürmüş ve bunun "dünya için harika bir gün" olduğunu söylemişti.