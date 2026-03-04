İran'dan Trump'a İhanet Suçlaması - Son Dakika
İran'dan Trump'a İhanet Suçlaması

04.03.2026 12:44
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Trump'ı diplomasiye ihanetle suçladı ve nükleer müzakereleri eleştirdi.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ı diplomasiye ve kendisini seçen Amerikalılara ihanet etmekle suçladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomasiye ve kendisini seçen Amerikalılara ihanet ettiğini" belirtti."

"Karmaşık nükleer müzakereler bir gayrimenkul işlemi gibi ele alındığında ve büyük yalanlar gerçekleri gölgelediğinde, gerçekçi olmayan beklentiler asla karşılanamaz. Sonuç ne oldu? İnat olsun diye müzakere masasını bombaladılar."

Sayın Trump, diplomasiye ve kendisini seçen Amerikalılara ihanet etti."

Kaynak: ANKA

13:30
İşte İran’a açık çek veren Burkina Faso’nun askeri gücü
İşte İran'a açık çek veren Burkina Faso'nun askeri gücü
13:01
İran’a savaşta hiç beklemediği bir darbe daha: 150 kişi kayıp
İran'a savaşta hiç beklemediği bir darbe daha: 150 kişi kayıp
13:00
Savaş sürerken Çin’den dikkat çeken adım Başarıyla fırlattılar
Savaş sürerken Çin'den dikkat çeken adım! Başarıyla fırlattılar
12:14
İsmail Kaani idam mı edildi
İsmail Kaani idam mı edildi?
11:53
ABD ve İsrail’i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
11:32
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump’ın tehdidine olay yanıt
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump'ın tehdidine olay yanıt
