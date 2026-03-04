İran'dan Trump'a İhanet Suçlaması

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ı diplomasiye ve kendisini seçen Amerikalılara ihanet etmekle suçladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomasiye ve kendisini seçen Amerikalılara ihanet ettiğini" belirtti."

"Karmaşık nükleer müzakereler bir gayrimenkul işlemi gibi ele alındığında ve büyük yalanlar gerçekleri gölgelediğinde, gerçekçi olmayan beklentiler asla karşılanamaz. Sonuç ne oldu? İnat olsun diye müzakere masasını bombaladılar."

Sayın Trump, diplomasiye ve kendisini seçen Amerikalılara ihanet etti."