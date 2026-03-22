İran'dan Trump'a Misilleme Tehdidi
İran'dan Trump'a Misilleme Tehdidi

22.03.2026 13:42
İran, Trump'ın elektrik şebekelerine saldırı tehdidine bölgedeki enerji santrallerini hedef gösterdi.

İran devlet medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın elektrik şebekelerine saldırı" tehditlerinin ardından, herhangi bir saldırının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt'teki enerji santrallerini hedef alan bir misillemeye yol açacağını yazdı.

Yarı resmi haber ajansı Mehr, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın elektrik şebekelerine saldırı tehditlerinin ardından "Elektriğe veda edin" başlıklı bir poster yayınladı.

BAE, Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt'teki enerji santrallerinin haritasının yayınlandığı posterde, "İran'ın elektrik altyapılarına yapılacak en küçük saldırı halinde bölge karanlığa gömülecektir." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Trump, İran'ın 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını tehdidini savurmuştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan Trump'a Misilleme Tehdidi - Son Dakika

SON DAKİKA: İran'dan Trump'a Misilleme Tehdidi - Son Dakika
