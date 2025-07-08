İran'dan Trump'a Red - Son Dakika
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İran'dan Trump'a Red

08.07.2025 12:41
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İran, Trump'ın müzakere talebine dair iddialarını yalanladı, görüşme talebi olmadığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın görüşme talebinde bulunduğuna ilişkin iddialarını yalanladı.

Mehr Haber Ajansı, Bekayi'nin konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı.

Bekayi, "Bizim tarafımızdan ABD'ye herhangi bir görüşme talebi iletilmemiştir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Tahran yönetiminin müzakereler için görüşme talebinde bulunduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA

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