İran'dan Trump'a Sert Yanıt

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik söylemleri hakkında, "Trump'ın her tehdidine tokatla cevap verdik." dedi.

İran yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Şikarçi, katıldığı bir törende gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şikarçi, her tehdide daha şiddetli ve daha güçlü cevap verdiklerini vurgulayarak, "Trump'ın her tehdidine tokatla cevap verdik." dedi.

Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşısında hiçbir zaman geri adım atmayacaklarının altını çizen Şikarçi, "düşmanı" yeneceklerini ve bu konuda endişeli olmadıklarını söyledi.