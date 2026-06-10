İran'dan Trump'a Sert Yanıt - Son Dakika
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İran'dan Trump'a Sert Yanıt

10.06.2026 18:59
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İran Genelkurmay Sözcüsü, Trump'ın tehditlerine her seferinde güçlü bir cevap verdiklerini açıkladı.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik söylemleri hakkında, "Trump'ın her tehdidine tokatla cevap verdik." dedi.

İran yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Şikarçi, katıldığı bir törende gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şikarçi, her tehdide daha şiddetli ve daha güçlü cevap verdiklerini vurgulayarak, "Trump'ın her tehdidine tokatla cevap verdik." dedi.

Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşısında hiçbir zaman geri adım atmayacaklarının altını çizen Şikarçi, "düşmanı" yeneceklerini ve bu konuda endişeli olmadıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan Trump'a Sert Yanıt - Son Dakika

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