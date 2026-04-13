İran'dan Trump'a Tepki

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Papa 14'üncü Leo'ya yönelik ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerini kınadı. Pezeşkiyan ayrıca, Trump'ın kendisini peygambere benzeterek resmeden bir ilüstrasyon paylaşmasın ilişkin, "İsa Peygambere yönelik saygısızlığın kabul edilemez olduğunu" söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Papa 14'üncü Leo hazretleri, büyük İran milleti adına zatıalinize yönelik hakareti kınıyor, barış ve kardeşlik Peygamberi İsa'ya yönelik saygısızlığın, özgür hiçbir insan tarafından kabul edilemeyeceğini belirtiyorum. Size Allah'tan yücelik bahşetmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.