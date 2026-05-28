İran'dan Trump'a Umman Tehdidi Tepkisi

28.05.2026 12:48
İran, Trump'ın Umman'ı tehdit etmesini kınayarak, dayanışma mesajı verdi.

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Umman'ı Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol konusunda "herkes gibi davranmazsa" ülkeyi "havaya uçurmakla" tehdit etmesinin ardından Maskat yönetimiyle dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yazılı açıklamasında, Trump'ın Umman'ı Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol konusunda "herkes gibi davranmazsa" ülkeyi "havaya uçurmakla" tehdit etmesine tepki gösterdi.

Trump'ın tehditlerini kınayan Bekayi, Birleşmiş Milletler üyesi bir devlete yönelik "yok etme" tehdidinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Umman'ın bölgesel barış ve istikrara yönelik yapıcı rolünü ve uzun yıllardır sürdürdüğü arabuluculuk çabalarını hatırlatan Bekayi, ABD'nin bu ülkeye tehditlerinin "uluslararası ilişkilerde kanunsuzluğun ve zorbalığın normalleşmesinin bir başka tehlikeli işareti" olarak nitelendirdi.

Bekayi, İran'ın "dost ve kardeş ülke Umman'la dayanışma içinde olduğunu" vurguladı.

Müttefiklerini de askeri saldırılarla tehdit etmekten çekinmeyen ABD'nin Başkanı Donald Trump, dün yaptığı bir açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda İran ile uyumlu hareket eden Umman'ı "havaya uçurmakla" tehdit etmişti.

Kaynak: AA

Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
"Ben bu ülkeye dolar getiriyorum" diyerek uçakta olay çıkardı
Büyük fırsatçılık! "1.450 liraya lahmacun" haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
Altın fena çakıldı! Son 2 ayın dibini gördü
"Birlikte olmayın" deyip annesinin sevgilisini öldürdü
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 13:29:52. #7.13#
