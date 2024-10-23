İran'dan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama

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İran, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesinde düzenlenen terör saldırısını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanı sıra Türk halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulunan Bekayi, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

İranlı Sözcü, terörün her türüne karşı olduklarını belirterek, komşu ülkeler başta olmak üzere tüm ülkelerin teröre karşı ortak hareket etmesi gerektiğini ifade etti.