İran'dan Yemen Krizi İçin Diyalog Çağrısı

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Yemen'deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasında yaşanan gerginliğe ilişkin ortaya konacak yapıcı girişimleri destekleyeceklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bekayi, "Yemen krizi" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Husiler ile Suudi Arabistan arasında son dönemde yaşanan gerginlikten dolayı endişe duyduklarını ifade eden Bekayi, bölgedeki istikrarsızlığın daha da derinleşmeden önlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Bekayi, Husiler ile Suudi Arabistan arasında yaşanan gerginliğe ilişkin, "üzerinde mutabakata varılan yol haritası" temelinde ortaya konacak yapıcı girişimleri destekleyeceklerini vurgulayarak, "Yemen krizinin" askeri olarak çözüme kavuşturulmasının mümkün olmadığını ve diyalog sürecine geri dönülmesi gerektiğini kaydetti.

Suudi Arabistan'ın uyguladığı ablukanın insani krizi derinleştirdiğini savunan Bekayi, Yemen'e karşı uygulanan söz konusu kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik, Riyad'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını belirterek, "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

Husiler, 22 Temmuz akşamı, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve saldırılar sonucunda gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında zaman zaman çatışmalar yaşansa da Nisan 2022'den bu yana görece bir sakinlik hakim.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin bazı kent ve illerini kontrolünde tutuyor.