İran destekli gruplar ABD üssüne roket saldırısı gerçekleştirdi - Son Dakika
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İran destekli gruplar ABD üssüne roket saldırısı gerçekleştirdi

İran destekli gruplar ABD üssüne roket saldırısı gerçekleştirdi

Suriye'nin Deyrizor ilinde bulunan İran destekli gruplar, ABD ordusunun konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ndeki üsse roket saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda herhangi bir zaiyat bilgisi edinilemezken, ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı. Deyrizor'da ABD üslerine yönelik saldırılar sık sık gerçekleşmektedir.

10.02.2024 03:23
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TEL Suriye'nin Deyrizor ilinde İran destekli gruplar, ABD ordusunun konuşlandığı üsse roket saldırısı gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ndeki üsse roketlerle saldırdı.

Saldırıya uğrayan üste herhangi bir zaiyat bilgisi ise edinilemezken ABD tarafından henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Haseke ve Deryrizor'da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ABD destekli terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: AA

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