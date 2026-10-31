İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda süper tankerin mayına çarptığını duyurdu

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda süper tankerin mayına çarptığını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda yaklaşık 2 milyon varil kapasiteli süper tankerin mayına çarptığını duyurdu. Çarpmayla gemide patlama ve yangın çıkarken bölgedeki gemilere güvensiz kısımlardan geçmemeleri ve takip sistemlerini kapatmamaları uyarısı yapıldı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki güvensiz alanda bulunan bir süper tankerin mayına çarptığını duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu için "süper tanker" olarak adlandırılan geminin Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki güvensiz bölgede seyrettiği sırada mayına çarptığı belirtildi.
Açıklamada, çarpma sonucu gemide patlama meydana geldiği ve bu nedenle yangın çıktığı ifade edilerek, bölgede bulunan gemilere Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmayan kısımlarından geçmemeleri ve takip sistemlerini kapatmamaları uyarısında bulunuldu.
Kaynak: AA
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