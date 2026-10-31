İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda süper tankerin mayına çarptığını duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki güvensiz alanda bulunan bir süper tankerin mayına çarptığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu için "süper tanker" olarak adlandırılan geminin Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki güvensiz bölgede seyrettiği sırada mayına çarptığı belirtildi.

Açıklamada, çarpma sonucu gemide patlama meydana geldiği ve bu nedenle yangın çıktığı ifade edilerek, bölgede bulunan gemilere Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmayan kısımlarından geçmemeleri ve takip sistemlerini kapatmamaları uyarısında bulunuldu.