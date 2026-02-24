İran Devrim Muhafızları'ndan Yeni Tatbikat

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri, ülkenin güneyinde yeni bir tatbikat gerçekleştirdi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güney bölgeleri ile Basra Körfezi adalarında atış tatbikatı yaptı.

İran devlet televizyonunun tatbikata ilişkin paylaştığı görüntülerde, aynı anda birçok farklı silahlı unsurun tatbikat sırasında kullanıldığı görüldü.

İran, 17 Şubat'ta da Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda "güvenlik tehditlerine karşı" askeri tatbikat düzenlemişti.