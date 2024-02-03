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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuzeybatıda Geniş Çaplı Tatbikat Düzenledi - Son Dakika
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuzeybatıda Geniş Çaplı Tatbikat Düzenledi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuzeybatıda Geniş Çaplı Tatbikat Düzenledi

İran'ın kuzeybatısındaki Rezevi Horasan eyaleti sınırları içinde gerçekleştirilen 'Recebiyun Savunma ve Güvenlik Tatbikatı'nda, Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri'ne bağlı topçu, zırhlı ve özel kuvvet birimleri yer aldı. Tatbikat, 400 kilometrekarelik bir alanda 4 gün boyunca sürdü.

03.02.2024 23:47
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin kuzeybatısında geniş çaplı askeri tatbikat düzenledi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri tarafından ülkenin kuzeybatısındaki Rezevi Horasan eyaleti sınırları içinde yapılan tatbikatta topçu, zırhlı ve özel kuvvetlerden oluşan birimler yer aldı.

"Recebiyun Savunma ve Güvenlik Tatbikatı"nın, 400 kilometrelik bir alanda 4 gün boyunca devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuzeybatıda Geniş Çaplı Tatbikat Düzenledi - Son Dakika
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