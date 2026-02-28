İran: Diplomasiye İhanet!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'a yönelik İsrail-ABD saldırılarına atıf yaparak, "Düşman ikinci kez diplomasiye ihanet etti." dedi.

İran basınına göre Bekayi, İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

İran halkının barışsever bir halk olduğunu söyleyen Bekayi, "ABD bölge ülkelerindeki üslerini İran'a saldırı amacıyla kötüye kullanıyor. İran'ın girişimleri bölge ülkelerine yönelik değil. Düşman ikinci kez diplomasiye ihanet etti." ifadelerini kullandı.

Bekayi, ABD-İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki bir ilkokulu hedef almasını "terör eylemi" olarak nitelendirerek, saldırıda en az 150 kız öğrencinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İran'ın barış yanlısı bir ülke olduğuna vurgu yapmak için ABD ile müzakere sürecine dahil olduğunu söyleyen Bekayi, ABD'yi "İran'a saldırmak için bahane" aramakla suçladı.

Bekayi ayrıca, İran'a yönelik son saldırıların, ABD yönetim sistemi içinde İran milletine karşı derin bir düşmanlık ve kin bulunduğuna dair daha önce dile getirilen görüşleri doğruladığını öne sürdü.

ABD halkı ile bir sorunlarının olmadığını hatırlatan Bekayi, "Bizim Amerikan halkıyla bir sorunumuz yok. İran'ın ABD için bir tehdit olduğu iddiası bir yalandır. 6.500 milden daha uzaktan gelip Minab'daki çocuklarımıza saldırmayı hangi çıkar gerektiriyordu?" şeklinde konuştu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.???????

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.