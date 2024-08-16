İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İsrail\'in Gazze\'deki soykırım suçlarının durdurulması için ortak çabalara devam edilmesi gerektiğini vurguladı

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İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Doha'da dün başlayan ateşkes görüşmelerine ilişkin, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçlarının durdurulması için diplomatik girişimler dahil olmak üzere ortak çabalara devam edilmesinin önemini vurguladı.

Bakıri, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulmasına ilişkin Doha'da yapılan görüşmelerin gidişatına ilişkin Katarlı Bakan ile görüş alışverişinde bulunduğunu aktaran Bakıri, Al Sani'nin müzakerelerin bu aşamasının sonuçlarını "hassas" olarak nitelendirdiğini ifade etti.

Bakıri, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçlarının durdurulması için diplomatik girişimler dahil olmak üzere ortak çabalara devam edilmesi gerektiğini vurguladığını kaydetti.

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması amacıyla yapılan müzakereler Doha'da dün başlamıştı.

Müzakerelere, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın başını çektiği yetkililer katılmıştı.

Müzakerelere katılmayacağını duyuran Hamas, arabuluculardan 2 Temmuz'da üzerinde mutabakata varılan hususları uygulamaya yönelik bir plan sunmasını ve İsrail'in bu plana bağlı kalacağına dair açık bir taahhütte bulunmasını talep etiğini belirtmişti.