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- İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Rey kentinde defnedildi

TAHRAN - İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile helikopter kazasında hayatını kaybeden 60 yaşındaki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rey kentindeki Şah Abdulazim Türbesi'ne defnedildi.

İran'da geçtiğimiz pazar günü Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Abdullahiyan'ın naaşı tören alanına askeri bando takımı eşliğinde getirildi. Törene eski Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, eski Meclis Başkanı Ali Laricani, eski Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ve üst düzey isimler katıldı. Abdullahiyan'ın naaşı törenin ardından Tahran'ın güneyinde bulunan Rey kentindeki Şah Abdulazim Türbesi'ne getirildi. Türbede gerçekleştirilen törene binlerce İranlı katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Abdullahiyan'ın cenazesi türbeye defnedildi.

İran'ı yasa boğan helikopter kazası

Geçtiğimiz pazar günü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan-İran sınırında gerçekleştirilen görüşmenin ardından Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter, dönüş yolunda İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında sert iniş yapmıştı. Gece boyu devam eden enkaz bulma çalışmalarında sabaha karşı Türkiye'ye ait Akıncı İHA'nın belirlediği konuma yönelen İranlı yetkililer, helikoptere ait enkaz ile Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim, Reisi'nin koruması Seyit Mehdi Musevi, pilotlar Tahir Mustafavi ve Muhsin Deryanuş ile teknik personel Behruz Gadimi'nin cenazelerine ulaşmıştı.