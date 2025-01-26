İran Dışişleri Bakanı Afganistan'da - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Afganistan'da

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Afgan göçmenlerin dönüşü ve su sorunlarını görüştü.

26.01.2025 16:47
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Afganistan'ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Afgan yetkililerle göçmenlerin geri dönüşü ve iki ülke arasındaki su kaynaklı sorunları ele aldı.

Bir günlük resmi ziyaret kapsamında başkent Kabil'e gelen Erakçi'nin başında bulunduğu üst düzey İran heyeti, Afganistan geçici hükümeti Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund ve Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile görüştü.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre görüşmelerde İran'daki Afgan göçmenlerin geri dönüşü ve iki ülke arasında zaman zaman gerilime neden olan Hilmend Nehri Su Anlaşması'ndan kaynaklanan sorunlar ele alındı.

Afganistan Hükümet Sarayı'ndan yapılan açıklamada tarafların, ekonomik ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Afganistan'da güvenliğin sağlanmasına ilişkin memnuniyetini dile getirdi.

Erakçi, Afganistan'ın iç işlerine karışmak gibi bir niyetlerinin olmadığını belirterek, Hilmend Nehri Su Anlaşması'nın tam anlamıyla uygulanmasını istedi.

Afganistan geçici hükümeti Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund da İran'ın su hakkına zarar vermek gibi bir niyetlerinin olmadığını söyleyerek, İran'daki Afgan göçmenlere yönelik idam ve kötü muamele gibi uygulamaların toplumda tepki topladığını kaydetti.

Ahund, Afgan göçmenlere iyi davranılmasını istedi.

Afganistan ile İran arasındaki meselelerin çözümünün zaman istediğini dile getiren Ahund, sorunların diplomatik ve karşılıklı anlayış temelinde çözümü için iki ülke heyetlerinin daha sık bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı Afganistan'da - Son Dakika

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