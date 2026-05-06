İran Dışişleri Bakanı Arakçi Rusya'da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi Rusya'da

06.05.2026 02:21
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Rusya'da Putin ile görüşerek bölgesel gelişmeleri değerlendirecek.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya'nın St. Petersburg kentinde bugün üst düzey Rus yetkililerle bir araya geliyor. Ziyaretin, Arakçi'nin Pakistan ve Umman temaslarıyla başlayan bölge turunun son ayağını oluşturduğu belirtildi. Kremlin, Arakçi'nin Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ve üst düzey yetkililerle görüşeceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, bugün St. Petersburg'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geleceğini duyurdu. Peskov, bölgesel gelişmelere işaret ederek, görüşmenin önemli olduğunu söyledi.

Abbas Arakçi de St. Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Moskova ziyaretinin Tahran ile Rusya arasındaki istişareleri yeniden canlandırmayı ve bölgesel ile uluslararası gelişmeler konusunda koordinasyonu güçlendirmeyi amaçladığını söyledi. İranlı Bakan, İsrail ve ABD'nin başlattığı savaş nedeniyle kesintiye uğrayan temasların yeniden başlatılmasının önemine vurgu yaptı.

Ziyaretin aynı zamanda savaşın gidişatının değerlendirilmesi ve iki ülkenin pozisyonlarının uyumlaştırılması açısından bir fırsat sunduğunu belirten Arakçi, Moskova ile koordinasyonun "özel bir önem taşıdığını" ifade etti.

Arakçi, İslamabad ziyaretine ilişkin olarak ise Pakistan'ın, İran ile ABD arasında arabuluculuk rolü üstlendiğini hatırlattı. Önceki görüşmelerde bazı ilerlemeler sağlandığını söyleyen Arakçi, ancak "ABD'nin aşırı talepleri ve hatalı yaklaşımları" nedeniyle sonuç alınamadığını belirtti.

İranlı bakan, olası yeni müzakerelerin İran halkının haklarını güvence altına alması ve ülkenin ulusal çıkarlarını koruması gerektiğini vurguladı.

Umman temaslarına da değinen Arakçi, Muscat'ı "yakın bir dost" olarak nitelendirerek, savaş sürecinde Umman'ın olumlu bir tutum benimsediğini söyledi. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'na kıyısı olan iki ülke olduğuna dikkat çeken Arakçi, ortak çıkarların korunması için istişarelerin süreceğini ve uzman düzeyinde görüşmelerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

