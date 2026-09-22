İran Dışişleri Bakanı Erakçi, AB'li Kallas ile ABD'nin 'ekonomik savaşını' görüştü - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, AB'li Kallas ile ABD'nin 'ekonomik savaşını' görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile New York'ta görüştü. Görüşmede ABD'nin İran'a yönelik 'ekonomik savaş ve saldırıları' ele alındı; Erakçi, ABD'nin girişimlerine karşı 'çifte standart' uygulamalarından kaçınılması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin New York kentinde bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi ve Kallas, New York'ta görüştü.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası meseleler ile ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı "ekonomik savaş ve saldırılar" ele alındı.

Erakçi, AB'nin uluslararası konulardaki yapıcı tutumunun gerekliliğine değinerek, ABD'nin girişimlerine karşı "çifte standart" uygulamalarından kaçınılması gerektiğini söyledi.

Erakçi ayrıca, İran'ın bölgesel barışa yönelik diplomasi alanındaki taahhütlerine bağlı olduğunu ancak ABD'nin yükümlülüklerini ihlal ettiğine dikkati çekerek, AB'nin, ABD'nin "zorbalığına" karşı sakinleştirme yolunu tercih ettiğini ve bunun da uluslararası barış ile uyuşmadığını ifade etti.

Kaynak: AA
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