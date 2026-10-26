İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Hürmüz Boğazı'nda güzergahların değişeceğini açıkladı - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Hürmüz Boğazı'nda güzergahların değişeceğini açıkladı

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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Hürmüz Boğazı\'nda güzergahların değişeceğini açıkladı
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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin ve güzergahların eskisi gibi olmayacağını söyledi. Erakçi, ABD ve İsrail saldırılarının ardından bölgede değişiklikler yaşandığını belirterek güvenliğin yabancı güçlere dayanmadan sağlanması gerektiğini söyledi.

TAHRAN, 26 Ekim (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin ve boğazdaki güzergahların eskisi gibi olmayacağını söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre Erakçi pazar günü başkent Tahran'da yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından Batı Asya'da "temel ve stratejik" değişiklikler yaşandığını belirtti.

Erakçi, "Ortaya çıkan yeni gerçekleri kabul etmek zorundayız. Hürmüz Boğazı'ndaki güzergahlar da boğazın yönetimi de eskisi gibi olmayacak. Müzakere yürüttüğümüz konular bulunuyor. Bu müzakereler devam edecek" dedi.

"Kendi çıkarlarını korumak ve İsrail'i savunmak amacıyla bölgeye gelen yabancı güçler, güvensizlikten başka bir şey getirmeyecek" diyen Erakçi, bölge ülkelerinin, bölgenin güvenliğini yabancı güçlere dayanmadan sağlaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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