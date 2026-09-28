İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Hürmüz cevabı için ABD'de arabulucularla görüşecek - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Hürmüz cevabı için ABD'de arabulucularla görüşecek

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İran ile ABD arasında arabuluculuk yürüten Katarlı isimlerin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bugün ABD'de görüşeceği bildirildi. Arabulucuların, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin İran'ın şartlarına verdiği cevabı İran heyetine iletmesi bekleniyor.

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin ABD'de bugün arabulucularla görüşeceği bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Erakçi, İran ile ABD arasında arabulucuk yapan Katarlı isimlerle görüşecek.

Erakçi daha önce yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin ABD tarafına sunulan şartlarla ilgili arabuluculardan henüz cevap almadıklarını ve cevabın beklenildiğini söylemişti.

Arabulucuların ABD'nin, İran'ın şartlarına verdiği cevabı İranlı heyete iletmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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