İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Katar ve Suudi bakanlarla telefon görüşmesi yaptı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bölgesel gelişmeler ve diplomatik girişimler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Erakçi, Al Sani ve bin Ferhan ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde bölgedeki gelişmeler ve bölgede istikrarın sağlanması amacıyla yürütülen diplomatik çabaların son durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.