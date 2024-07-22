İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD ve Avrupa ile Nükleer Anlaşma Konusunda Diyalog Kurmaya Hazır

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İran'da Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan'ın kabinesine girecek isimleri seçecek konseyin başkanlığını yapan eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşma konusunda ABD ve Avrupa ile iyi niyet çerçevesinde diyalog kurmaya hazır olduğunu belirtti.

Zarif, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 2020'de meclis tarafından onaylanan ve ABD'nin yaptırımları ile İranlı nükleer bilim insanlarına suikastlara karşı ülkenin nükleer programını hızlandırmasını öngören yasaya değindi.

Yasaya yönelik önceki eleştirilerine işaret eden Zarif, buna rağmen meclisin çıkardığı yasanın sorumlusunun nükleer anlaşmayı ihlal eden ABD ve anlaşmanın Avrupalı tarafları olduğunu savundu.

İran'ın yaptırımlara karşı kendi hakları dahilinde hareket ettiğini ifade eden Zarif, "Gelecek dönemin Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yönetimindeki yeni hükümetimiz, diplomasinin bu eşsiz başarısına (2015'te imzalanan nükleer anlaşma) karşılıklı uyumu sağlamak için nükleer anlaşma ve İran'ın haklarının korunması doğrultusunda iyi niyetle diyalog kurmaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

İran'da meclisin çıkardığı "nükleer yasa"

İran'da meclis, nükleer bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik Kasım 2020'de düzenlenen suikastın hemen ardından nükleer faaliyetlerin hızlandırılmasını mecbur kılan "Stratejik Eylem Yasası"nı dönemin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinin itirazlarına rağmen kabul etmişti. Yasa kapsamında İran, nükleer anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmeye başlamıştı.

Ruhani ve Zarif başta olmak üzere önceki hükümet yetkilileri, yasanın nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına ilişkin 2022'ye kadar devam eden sürece engel olduğunu savunuyor.

İran lideri Ali Hamaney ise önceki gün Pezeşkiyan'ın da bulunduğu bir toplantıda Ruhani'nin "ihanet" olarak nitelediği nükleer faaliyetlerin artırılmasını öngören yasayı desteklemişti.