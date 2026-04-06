İran, ABD ve İsrail Saldırılarını Kınadı, Diplomasiyi Eleştirdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını eleştirdi. Bekayi, diplomatik sürecin ortasında haksız bir savaş başlatıldığını ve bu saldırıların tarihte benzeri görülmemiş suçlar olduğunu söyledi. Şerif Üniversitesi'nin sığınak delici bombalarla hedef alınmasına dikkat çekerek, bunun İran'ın ilerlemesine karşı düşmanlık anlamına geldiğini belirtti.

ABD'nin son bir yılda diplomasiye itibar bırakmadığını ve iddiaları ile eylemlerinin örtüşmediğini vurgulayan Bekayi, savaş ve barış konusunda net bir tutum sergilediklerini, ancak mevcut şartlarda tüm dikkatin ülkenin savunmasına verilmesi gerektiğini ifade etti. Ateşkes iddialarına değinerek, ültimatom ve tehdit ile müzakere bağdaşmaz dedi ve milli çıkarlar doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi.

Bekayi, ABD'nin nükleer rezervleri hedef aldığı iddia edilen operasyonunu 'Tebes 2' olarak nitelendirerek, bunun ilahi bir yardım göstergesi olduğunu ve İran halkının direnişinin sonuç verdiğini belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın tutumunu felaket olarak değerlendirerek, saldırıları normalleştirme girişimlerini eleştirdi.

Savaşın tek kazananının İsrail olduğunu söyleyen Bekayi, sahte bayrak senaryolarının komplo teorisi olmadığını ve ABD ile İsrail'in bu yöntemi defalarca kullandığını ifade etti. Hürmüz Boğazı'nda Umman ile görüşmelerin sürdüğünü ve güvenli deniz trafiği için tedbirler alındığını açıkladı. Ateşkesin yeni saldırılar için verilen bir mola olduğunu vurgulayarak, talepler karşılanmadan kabul edilmeyeceğini belirtti. Türkiye ve Azerbaycan ile füze iddialarının görüşmelerle çözüme kavuşturulduğunu da ekledi.