İran, ABD ve İsrail Saldırılarını Kınadı, Diplomasiyi Eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, ABD ve İsrail Saldırılarını Kınadı, Diplomasiyi Eleştirdi

06.04.2026 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarını eleştirerek, bu eylemlerin tarihte benzeri görülmemiş suçlar olduğunu belirtti. Bekayi, ABD'nin diplomasiye güveni sarstığını ve saldırıların İran'ın ilerlemesi karşısında bir düşmanlık anlamına geldiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını eleştirdi. Bekayi, diplomatik sürecin ortasında haksız bir savaş başlatıldığını ve bu saldırıların tarihte benzeri görülmemiş suçlar olduğunu söyledi. Şerif Üniversitesi'nin sığınak delici bombalarla hedef alınmasına dikkat çekerek, bunun İran'ın ilerlemesine karşı düşmanlık anlamına geldiğini belirtti.

ABD'nin son bir yılda diplomasiye itibar bırakmadığını ve iddiaları ile eylemlerinin örtüşmediğini vurgulayan Bekayi, savaş ve barış konusunda net bir tutum sergilediklerini, ancak mevcut şartlarda tüm dikkatin ülkenin savunmasına verilmesi gerektiğini ifade etti. Ateşkes iddialarına değinerek, ültimatom ve tehdit ile müzakere bağdaşmaz dedi ve milli çıkarlar doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi.

Bekayi, ABD'nin nükleer rezervleri hedef aldığı iddia edilen operasyonunu 'Tebes 2' olarak nitelendirerek, bunun ilahi bir yardım göstergesi olduğunu ve İran halkının direnişinin sonuç verdiğini belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın tutumunu felaket olarak değerlendirerek, saldırıları normalleştirme girişimlerini eleştirdi.

Savaşın tek kazananının İsrail olduğunu söyleyen Bekayi, sahte bayrak senaryolarının komplo teorisi olmadığını ve ABD ile İsrail'in bu yöntemi defalarca kullandığını ifade etti. Hürmüz Boğazı'nda Umman ile görüşmelerin sürdüğünü ve güvenli deniz trafiği için tedbirler alındığını açıkladı. Ateşkesin yeni saldırılar için verilen bir mola olduğunu vurgulayarak, talepler karşılanmadan kabul edilmeyeceğini belirtti. Türkiye ve Azerbaycan ile füze iddialarının görüşmelerle çözüme kavuşturulduğunu da ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, ABD ve İsrail Saldırılarını Kınadı, Diplomasiyi Eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 19:33:06.
SON DAKİKA: İran, ABD ve İsrail Saldırılarını Kınadı, Diplomasiyi Eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.