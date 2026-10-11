İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, Trump'ın senaryosuna 'hayali düşman uydurmacası' dedi - Son Dakika
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İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, Trump'ın senaryosuna 'hayali düşman uydurmacası' dedi

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Trump'ın Los Angeles ve San Diego'ya saldırı söylemini 'hayali düşman uydurmacası' diye niteledi. Bekayi, ABD'nin halkını korkutmak için hayali düşman yarattığını, asıl tehlikenin yasa dışı savaş dayatan yönetimde olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın ABD'deki kentlerden birine saldırı düzenleyebileceği yönündeki senaryosuna ilişkin, "Hayali bir düşman uydurmacası." ifadesini kullandı.

Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Trump'ın söylemlerine cevap verdi.

İsmail Bekayi, paylaşımında "ABD'nin Los Angeles ve San Diego'ya saldırı hakkındaki söylemleri hayali bir düşman uydurmacasıdır." ifadesine yer verdi.

ABD'nin kendi halkını korkutmak için gökyüzünde hayali düşman icat ettiğini ve bu sayede yerdeki gerçek tehdidi gölgede bırakmayı amaçladığını belirten Bekayi, "Gerçek tehlike ne sınırlarının ötesinde ne de Los Angeles ve San Diego'nun üzerindedir. Tehlike, dünyaya yasa dışı bir savaş dayatan yönetimdedir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İran'ın ABD'deki kentlerden birine saldırı düzenleyebileceği bir senaryoya işaret ederek, "Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler. San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel." demişti.

Bu iki kentin bulunduğu California eyaletinin valisi Gavin Newsom ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın sözlerine tepki göstermişti.??????

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, Trump'ın senaryosuna 'hayali düşman uydurmacası' dedi - Son Dakika
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