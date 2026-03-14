İran DMO'dan ABD'ye Uyarı

ABD'ye uyarıda bulunan DMO, gelecek saatlerde bölge ülkelerindeki ABD ile bağlantılı sanayi tesislerini hedef alacaklarını açıkladı. DMO, ABD'yi bölgedeki sanayi tesislerini tahliye etmesi konusunda uyardı.

Yapılan uyarıda, bölgede ABD ile bağlantılı sanayi tesislerinin hedef alınacağı belirtilerek, sanayi tesislerinin yakınlarında bulunan sivil halkın bölgeyi terk etmesi istendi.

DMO ayrıca, Tahran'da ABD ve İsrail'e ait üç insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini de açıkladı.