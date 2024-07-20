İran, doğu sınırlarındaki göç ve güvenlik için savunma bütçesine 1.8 milyar avro tahsis etti - Son Dakika
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İran, doğu sınırlarındaki göç ve güvenlik için savunma bütçesine 1.8 milyar avro tahsis etti

İran Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, ülkenin doğu sınırlarındaki düzensiz göç ve güvenliği güçlendirmek amacıyla savunma bütçesine 1.8 milyar avro eklediklerini açıkladı. Rızai, bütçenin özellikle sınırların kapatılması ve güvenlik meselelerinin iyileştirilmesi için kullanılacağını belirtti. İran, düzensiz göçü engellemek amacıyla doğu sınırlarını kapatmayı planlıyor.

20.07.2024 17:57
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İran'da ülkenin doğu sınırlarındaki düzensiz göç ve güvenliği güçlendirmek için savunma bütçesine ek olarak 1 milyar 800 milyon avro tahsis edildiği bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Meşhed'de ulusal güvenlikle ilgili bir toplantıda konuşan Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, "Meclis, savunma bütçesinin güçlendirilmesi için geçen yıl onaylanan bütçeye ek olarak 1 milyar 800 milyon avroluk savunma bütçesini onayladı." dedi.

Rızai, bütçenin özellikle ülkenin doğusundaki güvenlik meselelerini iyileştirmesini hedeflediklerini belirterek, "Ulusal Güvenlik Komisyonu'nun talebi, ülkenin doğusundaki sınırların kapatılması yönündedir. Toplantıda, bu konuda hükümetin gösterdiği çabalar takdirle karşılanırken, sınırların kapatılmasının hızlandırılması ve tamamlanması vurgulandı." ifadelerini kullandı.

İran, düzensiz göçü engellemek için ülkenin doğu sınırlarını kapatmayı öngörüyor. Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan da seçim kampanyası düzensiz göçün önüne geçebilmek için bu konudaki planları hayata geçireceklerini söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, doğu sınırlarındaki göç ve güvenlik için savunma bütçesine 1.8 milyar avro tahsis etti - Son Dakika

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