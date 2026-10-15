İran Donanması, Hürmüz'ün doğusunda yasak bölgede alev alan tankeri tespit etti - Son Dakika
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İran Donanması, Hürmüz'ün doğusunda yasak bölgede alev alan tankeri tespit etti

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İran Donanması, Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki yasak bölgeden geçmeye çalışan petrol tankerinde yangın tespit ettiğini açıkladı. Takip sistemini kapatan tankerin Donanma ile koordinasyon kurmadığı, yangının nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadığı belirtildi.

İran Donanması, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda takip sistemini kapatarak yol alan bir petrol tankerinde yangın çıktığını bildirdi.

Fars Haber Ajansı, İran Deniz Kuvvetleri tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Donanma'ya bağlı ekiplerin, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda devriye görevi icra ettiği sırada "yasaklı bölge" şeklinde nitelenen alanda alev almış bir petrol tankerini tespit ettikleri aktarıldı.

Petrol tankerinin, İran Donanması ile herhangi bir koordinasyon girişiminde bulunmadığı, takip sistemini kapattığı ve Boğaz'ın doğusundaki "yasak bölgeden" geçmeye çalıştığı belirtildi.

Söz konusu tankerin saldırıya mı uğradığı veya teknik bir sorun mu yaşadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

İran Donanması, daha önce yaptığı açıklamada nerdeyse aynı bölgede bir tankerde yangın çıktığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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