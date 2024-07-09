İran Donanmasına Ait Savaş Gemisi Sular Altında Kaldı

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İran'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda 7 Temmuz'daki onarım çalışmaları sırasında su alarak devrilen İran donanmasına ait "Sehend" adlı savaş gemisini kurtarma çalışmaları şu ana kadar sonuç vermezken geminin sular altında kaldığı bildirildi.

İran'dan yayın yapan "Nournews"in haberinde, "Pazartesi günü büyük zorluklarla su üzerinde dengesi sağlanan Sehend savaş gemisi, gemiyi tutan halatların kopmasıyla yeniden sular altında kaldı." ifadelerine yer verildi.

Yayınlanan görüntülerde de geminin büyük oranda sular altında kaldığı görüldü.

Öte yandan İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), kıyıda olduğu için geminin tamamen batmasının mümkün olmadığını ve halen gemiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

İran donanmasına ait Sehend fırkateyni, 7 Temmuz'da Bender Abbas Limanı'nda onarımı esnasında su alarak alabora olmuştu. Gemiyi yeniden dengeye oturtmak için çalışma başlatılmıştı.

İran Deniz Kuvvetleri'nin Güney Filosu'nda hizmet veren ve 2018'de hizmete sokulan firkateyne, ABD'nin 1988'deki saldırısında batırılan Sehend'in anısına aynı isim verildi. 94 metre uzunluğa sahip İran yapımı Sehend fırkateyni, seyir füzeleriyle donatılmıştı.