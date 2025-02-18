İran Dostluk Derneği Kadınları Nakış Eğitimiyle Ekonomik Özgürlük Kazanıyor - Son Dakika
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İran Dostluk Derneği Kadınları Nakış Eğitimiyle Ekonomik Özgürlük Kazanıyor

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İran Dostluk Derneği'nin kadın üyeleri, Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği ücretsiz nakış eğitiminde el becerilerini geliştirerek yeni bir gelir elde etme fırsatı buldular. Eğitimde yaratıcı eserler ortaya çıkaran kadınlar, hem sosyalleşti hem de ekonomik bağımsızlık için adım attı.

18.02.2025 12:04  Güncelleme: 13:00
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(ANTALYA) - İran Dostluk Derneği'nin kadın üyeleri, Muratpaşa Belediyesi'nin Fikret Otyam Sergi Salonu'nda düzenlenen ücretsiz nakış eğitiminde hem el becerilerini geliştirdi hem de kendilerine yeni bir gelir kapısı yarattı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Fikret Otyam Sergi Salonu, bu kez rengarenk nakışlarla hayat bulan bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. İran Dostluk Derneği'nin kadın üyelerinin katılımıyla düzenlenen eğitimde, ahşap kasnaklar üzerine gerilen keçe kumaşlar, kadınların yaratıcılığıyla adeta birer sanat eserine dönüştü. Katılımcılar, önce hayal güçlerini şablonlara yansıttı, ardından renkli ipler, boncuklar ve pullarla keçe üzerine desenler işledi. Desenler, özenle kesilip kulak kancaları takılarak birbirinden şık küpeler haline geldi.

Nakış eğitmeni Elham Khalili, katılımcıların becerilerini günlük hayatta da kullanabileceklerini ve ürettikleri ürünlerle ek kazanç elde edebileceklerini vurguladı. Khalili, kadınların emeklerinin karşılığını alacağına inandığını belirterek, "Nakış ne kadar detaylı olursa, değeri de o kadar artar" dedi.

İran Dostluk Derneği Başkanı Sousan Hariri ise Muratpaşa Belediyesi'ne teşekkürlerini ileterek, "Bu tür etkinlikler, kadınların hem sosyalleşmesine hem de ekonomik özgürlük kazanmasına katkı sağlıyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İran Dostluk Derneği Kadınları Nakış Eğitimiyle Ekonomik Özgürlük Kazanıyor - Son Dakika

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