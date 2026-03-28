Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, Dubai'deki İHA deposunu vurdu

28.03.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Dubai'de Ukrayna'ya ait İHA karşıtı sistem deposunu imha ettiğini öne sürdü.

İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde Ukrayna'ya ait ve İran'ın insansız hava araçlarına (İHA) karşı bölgeye getirilen sistemlerin tutulduğu depoyu vurduğunu öne sürdü.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü Zülfikari, bölgedeki üslerinin birçok kez vurulması nedeniyle otellere veya sığınaklara taşınan ABD askerlerinin Dubai'de bulunduğu noktaların hedef alındığı saldırılarla eş zamanlı "ABD ordusuna destek amacıyla 21 Ukraynalı askerle Dubai'ye getirilen Ukrayna'ya ait İHA karşıtı sistem deposunun, Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin ortak operasyonunda imha edildiğini" iddia etti.

Zülfikari, "vurulan noktadaki Ukraynalı askerlerin akıbeti hakkında henüz bilgi alınamadığını" ifade etti.

İran, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'in yanı sıra ABD'nin bölgedeki üslerini ve hedeflerini füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vurmuştu.

Amerikan The New York Times gazetesi, üslerin ağır hasar görmesi nedeniyle birçok ABD askerinin bölge genelindeki otellere ve ofis alanlarına taşındığını yazmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran'a karşı ABD ve İsrail'e destek için bölgeye İHA ve uzman ekip gönderdiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 15:44:48.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.