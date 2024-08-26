İran, düzensiz göçmenleri sınır dışı etmek için Ulusal Göç Kurumu kuracak - Son Dakika
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İran, düzensiz göçmenleri sınır dışı etmek için Ulusal Göç Kurumu kuracak

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesinin öncelikleri arasında olduğunu ve bu konuda Ulusal Göç Kurumu kuracaklarını açıkladı. İran, son aylarda ülkenin doğu sınırlarına yaklaşık 900 kilometre uzunluğunda duvar örmeye başladı.

26.08.2024 13:48
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İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını ve bu konuda Ulusal Göç Kurumu kuracaklarını söyledi.

İran devriminin kurucusu Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin ailesine ait "Jamaran.news" internet sitesine konuşan İçişleri Bakanı Mumini, bakanlığının önceliklerinden birinin düzensiz göçmenler olduğunu belirtti.

Mumini, bu kapsamda Ulusal Göç Kurumunun teşkil edilmesi için Meclise teklif sunacaklarını ifade etti.

Düzensiz göçmenlerin yıl sonuna kadar (İran takvimine göre Mart 2025) İran'dan sınır dışı edilmesine dair çalışma yürüttüklerini aktaran Mumini, "Bu konu devam ediyor ve biz de onun takipçisiyiz." dedi.

Sovyetler Birliği'nin 1979'da Afganistan'ı işgalinin ardından İran'a doğru başlayan Afgan mülteci akını, ABD işgali, iç savaşlar ve istikrarsızlık nedeniyle yaklaşık 42 yıldır devam ediyor. Özellikle son yıllarda güvenlik, siyasi ve ekonomik sorunların yaşandığı Afganistan'dan İran'a yoğun düzensiz göçmen girişi oldu. İranlı yetkililer, resmi olmayan verilere göre, ülkede yaklaşık 5 milyon Afgan bulunduğunu ve bunlardan birçoğunun düzensiz göçmen olduğunu belirtiyor.

Önceki İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Ekim 2023'te yaptığı açıklamada, "Yasa dışı göçmenler ülkeyi terk etmelidir. Geri gönderilen ve daha sonra tekrar ülkemize geri dönen göçmenlerle baş etmek için de daha güçlü bir mekanizmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da seçim kampanyası sürecinde düzensiz göçmenlerin ülkede uyuşturucu ve istihdam gibi ciddi sosyal zararlara yol açtığını ve bu sorunu çözeceklerini söylemişti.

Öte yandan İran, son aylarda ülkenin doğu sınırlarına yaklaşık 900 kilometre uzunluğunda duvar örmeye başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, düzensiz göçmenleri sınır dışı etmek için Ulusal Göç Kurumu kuracak - Son Dakika

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