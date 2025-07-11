İran, El-Udeyd Üssü'ne Saldırdı

Uydu görüntüleri, İran'ın Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne 23 Haziran'da düzenlediği saldırının, ABD ordusunun burada güvenli iletişim için kullandığı ekipmanları barındıran hassas iletişim kubbesini imha ettiğine işaret ediyor.

Associated Press'in analiz ettiği uydu görüntüleri, saldırıdan birkaç saat önce El Udeyd Üssü'nde bulunan "jeodezik bir kubbenin" sağlam olduğunu ancak 25 Haziran itibarıyla ortadan kaybolduğunu ve yakınlardaki bir binada ise hafif hasar meydana geldiğini ortaya koydu.

ABD ve Katar, saldırıya veya oluşan hasara ilişkin henüz açıklama yapmazken, saldırının çevre yapılarda ciddi tahribat olmaması nedeniyle bomba yüklü insansız hava aracıyla (İHA) doğrudan kubbeye yapılmış olabileceği şeklinde yorumlanıyor.

ABD Hava Kuvvetleri tarafından kurulduğu belirtilen söz konusu kubbenin, 2016 yılında 15 milyon dolara inşa edildiği ve Amerikan Hava Kuvvetlerinin güvenli iletişimini sağlayan bir uydu anteni barındırdığı kaydediliyor.

Öte yandan Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD merkezli yayın yapan "Business Insider" internet sitesine yaptığı açıklamada, 23 Haziran saldırısının "üsteki ekipman ve yapılarda küçük hasara" yol açtığını doğruladı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmıştı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran'da Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu. Trump, daha sonra İran ile nükleer görüşmelere başlamak ve Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durduracak bir anlaşma istediklerini açıklamıştı.