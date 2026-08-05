İran, Filistin Müzakerelerini Destekleyecek

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ülkesinin Filistinli liderlerin devam eden müzakerelerde alacağı tüm kararları destekleyeceğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Hayye ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Hamas Siyasi Büro Başkanlığı görevine başlaması dolayısıyla Hayye'yi tebrik eden Pezeşkiyan, Filistin meselesini İslam dünyasının en öncelikli konularından ve İran'ın dış politikasının değişmez ilkelerinden biri olarak nitelendirdi.

İsrail'in işlediği suçlara karşı Filistin halkının gösterdiği dirence övgüde bulunan Pezeşkiyan, İran'ın her zaman ezilen Filistin halkıyla birlikte olduğunu ve Filistin halkına mümkün olan her ölçüde destek ve yardımda bulunacağını ifade etti.

Pezeşkiyan, Filistinli gruplar arasında koordinasyonun sağlanmasında Hayye'nin rolünü ve yönetimini takdir etti.

Gazze'de saldırıların durdurulması için süren diplomatik sürece işaret eden Pezeşkiyan, "İran, Filistinli liderlerin müzakere sürecinde alacağı her türlü önlemi, girişimi ve kararı destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca İslam ülkeleri arasında birlik, beraberlik ve yakınlaşmanın güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Hamas lideri Hayye de İran'a Filistin halkına verdiği sürekli destekten dolayı teşekkür ederken, İsrail'i bölgedeki istikrarsızlık ve güvensizliğin başlıca kaynağı olarak nitelendirdi.

Hayye, Hamas'ın diğer Filistinli gruplarla koordineli olarak müzakere ettiğini ve "İsrail'in savaş alanında başaramadığını diplomasi yoluyla başarmasına izin vermeyeceklerini" söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı ayrıca, Filistin halkının çıkarlarını güvence altına almak için müzakere sürecinde İran'ın ve İranlı yetkililerin deneyimlerinden yararlanılması çağrısında bulundu ve siyasi ve diplomatik çabaların, sahadaki mücadeleyle birlikte, Filistin halkının hedeflerinin gerçekleşmesine yol açacağı umudunu dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Gazze'de Hamas'ın silah bırakması konusunda "Barış Kurulu"nun tarihi bir anlaşmaya vardığını ve silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze'den geri çekileceğini duyurmuştu.

Hamas ise Filistinli gruplarla birlikte, müzakere sürecine ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının tamamlanmasına yönelik arabulucuların sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti.