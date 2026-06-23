İran, Füze Görüşmeleri İddiasını Yalanladı - Son Dakika
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İran, Füze Görüşmeleri İddiasını Yalanladı

23.06.2026 16:02
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İran basını, ABD ile görüşmelerde balistik füzelerin gündemde olmadığını açıkladı.

İran basını, ABD ile teknik görüşmelerde ülkenin balistik füzelerinin de konuşulacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Fars Haber Ajansı'na konuşan İran müzakere heyetine yakın ismi belirtilmeyen kaynağın açıklamasında, "Bu konu (İran'ın balistik füze kapasitesi) zaten müzakerelerin gündeminde yer almamaktadır. Bu tür iddiaların hangi amaçlarla ortaya atıldığı da belli değildir. Dolayısıyla söz konusu iddia tamamen asılsızdır ve kesin bir dille yalanlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Pakistan merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, İsviçre'de düzenlenen ABD-İran görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Şerif, ABD-İran teknik görüşmelerinin 2 ay devam edeceğini, bu görüşmelerde İran'ın nükleer programı, balistik füze kapasitesi, yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması konularının ele alınacağını ifade etmişti.

-İran-ABD arasında İsviçre'de mutabakat zaptı görüşmeleri

İran ile ABD arasında Katar ve Pakistan arabuluculuğunda İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlandı.

Müzakerelerde, 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik detaylar ele alındı.

Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan Dışişleri Bakanlıklarının yayımladığı ortak açıklamada, tarafların, imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda "arabuluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıkları" bildirildi.

Tarafların nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı kaydedildi.

İran, müzakerelerin ilk turunun ardından teknik müzakerelerde, mutabakatın uygulanmasına yönelik mekanizmalar üzerinde uzlaşmanın sağlandığını, "yaptırımların kaldırılması", "nükleer konular", "yeniden yapılanma" ve "ekonomik kalkınma" konularında çalışma grupları kurulması kararına varıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, Füze Görüşmeleri İddiasını Yalanladı - Son Dakika

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