İran Füzesinin Kalkiliya'ya Düşüşü
İran Füzesinin Kalkiliya'ya Düşüşü

01.03.2026 04:20
İran'dan fırlatılan füze Batı Şeria'nın Kalkiliya kentinde patladı; can kaybı yok.

İran'dan fırlatılan bir füzenin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkiliya kentinde düştüğü bildirildi.

Füze, Kalkiliya'nın güneyindeki Siniriya beldesi yakınlarında, İsrail'in ayrım (utanç) duvarı civarındaki boş bir alanda patladı.

Patlama sonucu bulunduğu bölgede maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Patlamanın, İsrail'e ait bir önleme füzesi mi yoksa İran tarafından fırlatılan bir füze mi olduğu henüz belirlenemedi.

Öte yandan İran füzelerinin İsrail'i hedef alan saldırıları ve önleme girişimleri nedeniyle Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

04:47
İran: Dini lider Ayetullah Ali Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti
İran: Dini lider Ayetullah Ali Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti
00:43
ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü
ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü
23:44
Hamaney’in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Hamaney'in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
23:26
Trump: İran’ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
23:01
İsrail, Hamaney’in öldüğünü iddia ediyor İran’dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İran Füzesinin Kalkiliya'ya Düşüşü
