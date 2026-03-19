İran Füzesinin Parçası Batı Şeria'ya Düştü: 3 Ölü

TEL İran'ın İsrail'e yaptığı son misillemede ateşlediği füzenin parçasının işgal altındaki Batı Şeria'ya düşmesi sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İran'dan ateşlenen füzenin şarapneli işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde el-Halil kentindeki Beyt Ava beldesine düştü.

Filistin Kızılayı, İran füzesi parçasının Beyt Ava beldesinde bir kadın kuaförüne isabet etmesi sonucunda 3 Filistinli kadının hayatını kaybettiğini, 7'sinin yaralandığını açıkladı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, birinin durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Hizbullah'ın Lübnan'dan 2024 yazında ateşlediği füzelerin çoğunlukla Arap bölgelerine isabet etmesi sonucunda da İsrail'in Filistin beldelerinin bulunduğu noktalara yeterli hava savunma sistemi yerleştirmediği, Filistinlilerin yaşadığı bölgelerde yeterli sığınak bulunmadığı yönündeki eleştiriler sıkça dile getirilmişti.

Aynı konu, Haziran 2025'teki 12 günlük savaşta bir füzenin İsrail'in kuzeyindeki bir Filistin beldesine düşmesi sonrası tekrar gündeme gelmişti.

İsrail'in Aşdod bölgesinde isabet

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'ın füze salvosunda işgal altındaki Batı Şeria'nın yanı sıra güneydeki Necef bölgesi ve Gazze Şeridi çevresinde alarmların devreye girdiğini aktardı.

Haberde, bir İran füzesi parçasının Aşdod (Askalan) yakınlarındaki Lakiş bölgesinde bir binaya isabet ettiği ve hasara yol açtığı belirtildi.