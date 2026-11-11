İran Genelkurmay Başkanı Abdullahi, ABD ve İsrail'e daha büyük darbe uyarısı yaptı - Son Dakika
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İran Genelkurmay Başkanı Abdullahi, ABD ve İsrail'e daha büyük darbe uyarısı yaptı

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İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, ülkesine yönelik her tehdidin silahlı kuvvetlerin doğrudan hedefi olacağını söyledi. Abdullahi, ABD ve İsrail'i uyararak önceki saldırıların sadece başlangıç olduğunu, yeni bir hesap hatasının daha büyük darbe getireceğini iddia etti.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, ülkesine yönelik her türlü tehdidin silahlı kuvvetlerin doğrudan hedefi olacağını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre Abdullahi, İran füze programının kurucusu Tümgeneral Hasan Tahrani Mukaddem'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Seyyid Mecid Musevi'ye gönderdiği mesajda, hava kuvvetlerinin önemini vurguladı.

İran düzeninin "varlığını tehdit eden her noktanın, başlatacakları operasyonların doğrudan hedefi" olacağını dile getiren Abdullahi, "ABD'nin gelişmiş sistemlerini felç ettik." ifadesini kullandı.

ABD ve İsrail'i uyaran Abdullahi, önceki saldırıların sadece hikayenin başlangıcı olduğunu, yapılacak yeni bir hesap hatasının daha büyük "darbe yemelerine" sebep olacağını iddia etti.

Abdullahi, bu tehdidin gerçekçi olduğunu ve İran Silahlı Kuvvetlerinin bunu yapabilecek güce sahip olduğunu savundu.

Kaynak: AA
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