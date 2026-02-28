İran Hava Sahası Kapatıldı - Son Dakika
İran Hava Sahası Kapatıldı

28.02.2026 18:31
İran, hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar kapattı, uzatma kararı alındı.

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecid İhvan, ülke hava sahasının iç ve uluslararası uçuşlara ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.

İran devlet televizyonuna konuşan İhvan, saat 16.00'ya kadar kapatılan hava sahasının uzatıldığına ilişkin açıklama yaptı.

İhvan, sabah saldırılar başladığında, hava sahasının 6 saat kapatıldığını, saat 16.00 itibarıyla bu sürenin bir sonraki duyuruya kadar uzatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

