İran, Holon\'a Füze Saldırdı

- İran, İsrail'in Holon kentini hedef aldı
TEL AVİV - İran, İsrail'in Holon kentini hedef aldı.
İsrail'in İran'da saldırmasıyla başlayan çatışmalar 9. günde devam ediyor. İran ordusu, İsrail' gece saatlerinde 5 füze ateşledi. İsrail medyası, füzelerin engellendiği, düşen parçalar nedeniyle Holon şehrindeki bir binanın çatısında yangın çıktığını aktardı.
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