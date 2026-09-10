İran, Hürmüz Boğazı girişinde ABD'ye ait insansız gemiyi hedef aldığını duyurdu
İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı girişinde ABD'ye ait Saildrone Explorer isimli insansız gemiyi hedef aldığını duyurdu. Açıklamada, gövde numarası 5838 olan geminin Boğaz'da faaliyet yürütürken hedef alındığı, Boğaz'ın gemi geçişlerine kapalı ve kontrolünün İran'da olduğu vurgulandı.
BENDER İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı girişinde ABD'ye ait Saildrone Explorer isimli insansız gemiyi hedef aldığını duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu Donanmasından yapılan açıklamada, ABD'ye ait insansız bir gemiye saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, ABD'ye ait gövde numarası 5838 olan insansız geminin, Hürmüz Boğazı girişinde faaliyet yürütürken hedef alındığı, Boğaz'ın gemi geçişlerine kapalı ve kontrolünün de İran'da olduğu vurgulandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İran, Hürmüz Boğazı girişinde ABD'ye ait insansız gemiyi hedef aldığını duyurdu - Son Dakika
Bakan Şimşek'ten hayat pahalılığı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi görevlendirdi, tavizsiz devam edeceğiz
Sizin düşünceleriniz neler ?