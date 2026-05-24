İran Hürmüz Boğazı'nda 25 Gemiyi Geçişe İzin Verdi
İran Hürmüz Boğazı'nda 25 Gemiyi Geçişe İzin Verdi

24.05.2026 11:41
İran, Hürmüz Boğazı'nda son 24 saatte 25 geminin geçişine izin verdiğini açıkladı.

TAHRAN, 24 Mayıs (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması cumartesi günü yaptığı açıklamada, son 24 saatte 25 geminin donanmaya bağlı kuvvetlerle koordineli olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini belirtti.

Devrim Muhafızları'nın resmi haber kanalı Sepah News'te yayımlanan açıklamada, geçiş izni alan ve aralarında petrol tankerlerinin yanı sıra ticari gemiler ve konteyner gemilerinin de bulunduğu 25 geminin, Devrim Muhafızları'na bağlı deniz kuvvetlerinin koruması altında boğazdan geçtiği ifade edildi.

Salı-cuma günleri arasında boğazdan toplam 92 geminin geçtiğini ifade eden donanma, gemilerin boğazdan donanmaya bağlı kuvvetlerden izin alarak ve kendileriyle koordineli şekilde geçmeleri gerektiğini vurguladı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattıkları İran topraklarına yönelik ortak saldırılar sonrası Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolünü sıkılaştıran İran bu tarihten itibaren İsrail ve ABD gemilerinin ve bu ülkelerle bağlantılı gemilerin boğazdan güvenli geçişini yasaklamıştı.

Boğaz'da deniz ablukası uygulama kararı alan ABD de İran limanlarına giden ve bu limanlardan çıkan gemilerin boğazdan geçişini engelliyor.

Kaynak: Xinhua

