İran: Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye Karşı Hazırız

İranlı bir askeri yetkili, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçme girişimlerine ilişkin, "İran Hürmüz Boğazı'nda tüm senaryolara hazır. İlk atışlar yapıldı." ifadelerini kullandı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan askeri yetkili, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Askeri yetkili, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçme girişimlerine ilişkin, "İran Hürmüz Boğazı'nda tüm senaryolara hazır. İlk atışlar yapıldı. Amerikalılar, İran'ın, Trump'ın zorbalık yapmasına müsaade etmeyeceğini biliyorlar." dedi.

Hürmüz Boğazı'nın İran Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altında olduğunu söyleyen askeri yetkili, "İran tıpkı 40 günlük savaşta olduğu gibi ABD kuvvetlerine Hürmüz Boğazı'ndan geçiş izni vermeyecek." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, boğazda bulunan gemilerin ABD ve İsrail ile yaşanan savaştan ders çıkarmaları ve ABD'nin yanlışlarının bedelini ödememeleri gerektiğini söyledi.

Söz konusu yetkili son olarak, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan "izinsiz" geçişlere karşı yalnızca füze fırlatmakla yetinmeyeceğini ve ihtiyaç halinde farklı önlemler alacağını dile getirdi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirlenen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füzeyle hedef aldığını duyurmuştu.