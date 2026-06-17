İran Hürmüz Boğazı'nda Kontrolü Ele Geçirdi

ABD istihbaratının değerlendirmesinde, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşın ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'na erişimi "bundan sonra istediği gibi açıp kapatabileceği" sonucuna vardığı iddia edildi.

ABD istihbarat değerlendirmesi hakkında bilgi sahibi olan ve ismi paylaşılmayan kaynaklar, CNN'e konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kaynaklar, 19 Haziran'da imzalanacak mutabakatın detaylarından bağımsız olarak Hürmüz Boğazı'nın "fiili kontrolünün İran'a verildiğini" savunarak bunun herhangi bir nükleer silahtan daha güçlü bir silah olduğunu belirtti.

ABD'nin, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı "bundan sonra istediği gibi açıp kapatabileceği" yönünde istihbarat değerlendirmesi yaptığını öne süren kaynaklar, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'na ilişkin taktiklerini değiştirmesine yol açtığını iddia etti.

Öte yandan, ismi paylaşılmayan üst düzey ABD'li yetkili, İran'ın, Hürmüz Boğazı açık olmadan ABD ile mutabakattaki maddelerden fayda sağlayamayacağını belirtti.