İran, Hürmüz Boğazı'ndan 24 Gemi Geçişine İzin Verdi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 24 petrol tankeri ve ticari geminin donanmanın koordinasyonu ve izniyle geçiş yaptığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu ve Dışişleri Bakanlığı koordinasyonuyla Hürmüz Boğazı'ndan 24 gemi geçti." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, boğazdan geçiş izni verilen gemilerin sayısının daha fazla olduğu ancak trafik yoğunluğunu önlemek için geçen gemilerin sayısının düşük tutulduğu aktarıldı.