İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından, " Hürmüz Boğazı'nı güçle aldık ve yine güçle koruyacağız." dedi.
Rezai, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu.
Rezai, "Hürmüz Boğazı'nı güçle aldık ve yine güçle koruyacağız." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Kirman Valiliği, gece saatlerinde gerçekleştirilen ABD saldırılarında bir iletişim kulesinin hedef alındığını duyurdu.
Son Dakika › Güncel › İran: Hürmüz Boğazı'nı Güçle Koruruz - Son Dakika
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