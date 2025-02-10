İran, Hürmüz Boğazı'nı Kapatma Kapasitesine Sahip - Son Dakika
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İran, Hürmüz Boğazı'nı Kapatma Kapasitesine Sahip

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nı askeri olarak kapatma gücünde olduklarını açıkladı.

10.02.2025 13:34
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TAHRAN, 10 Şubat (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Donanma Komutanı Ali Rıza Tangsiri, stratejik Hürmüz Boğazı'nı askeri açıdan kapatma gücüne sahip olduklarını, ancak şimdilik bu seçeneğe başvurmayacaklarını söyledi.

Yarı resmi Tasnim haber ajansına göre pazar günü ülkenin güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine ve ülkenin petrol sektörüne yönelik yaptırımlara karşı İran'ın alacağı önlemlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Tangsiri, "Askeri açıdan Hürmüz Boğazı'nı kapatabilecek kapasiteye sahibiz; ancak an itibarıyla ve boğazı kendimiz kullandığımız sürece bu yönde harekete geçmeyeceğiz. Füzelerimiz, gemilerimiz, insansız hava araçlarımız ve diğer ekipmanlarımız, bu tür konuların çok kolay üstesinden gelebilecek kabiliyettedir" diye konuştu.

Tangsiri, son yıllarda İran'a yönelik düşmanca eylemlere her zaman karşılık verdiklerini vurgulayarak, ülkenin baskılara boyun eğmediğini ve ulusal haklarını savunmaya kararlı olduğunu vurguladı.

ABD'nin İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirme çabalarına karşı çıkan Tangsiri, tam tersine Batı yaptırımları sayesinde İran'ın önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti.

Trump, salı günü İran'ın "nükleer silaha sahip olmasına" izin vermeyeceğini söylemiş ve ülkeye karşı "maksimum baskı" kampanyasını yeniden başlatan bir kararname yayınlamıştı.

Umman ve İran arasında yer alan Hürmüz Boğazı, dünyanın en önemli petrol geçiş noktalarından biri.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İran, Hürmüz Boğazı'nı Kapatma Kapasitesine Sahip - Son Dakika

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