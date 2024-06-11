İran ile Rusya arasındaki stratejik işbirliği anlaşması askıya alındı iddiası - Son Dakika
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İran ile Rusya arasındaki stratejik işbirliği anlaşması askıya alındı iddiası

İran ile Rusya arasındaki stratejik işbirliği anlaşması askıya alındı iddiası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov'un açıklamasına göre, Rusya ile İran arasında uzun vadeli stratejik işbirliği anlaşması çalışmaları askıya alındı. Kabulov, İran'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanmakla meşgul olduğunu belirtirken, İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali ise haberin asılsız olduğunu ve anlaşmanın devam ettiğini söyledi.

11.06.2024 14:37
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İran ile Rusya arasında uzun vadeli stratejik işbirliği anlaşmasına ilişkin çalışmaların geçici olarak askıya alındığı iddia edildi.

Rus Tass haber ajansına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rusya ile İran arasında kapsamlı bir anlaşmaya ilişkin çalışmaların askıya alındığını söyledi.

Kabulov, "Bu yılın başında (anlaşma metniyle ilgili) İran'dan alınan son değişiklikleri dikkate alarak karşı tekliflerde bulunduk. Buna karşılık İran yönetimi şu anda cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanmakla meşgul olduğu için bu konunun onların önlerine gelmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali ise anlaşmanın askıya alındığı haberinin asılsız olduğunu ve Rus yetkilinin açıklamasının tercüme hatasından kaynaklandığını söyledi.

Celali, "İran ve Rusya'nın stratejik anlaşmayı nihai sonuca ulaştırma süreci belirlenen takvime göre devam ediyor." dedi.

Rusya ile İran, iki ülke arasında stratejik ve ticari alanda işbirliğini öngören uzun vadeli stratejik işbirliği anlaşması için 2021'den bu yana çalışma yürütüyordu.

İran, Mart 2021'de benzer bir anlaşmayı Çin ile imzalamıştı.

Kaynak: AA

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