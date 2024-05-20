İran'ın Bakü Büyükelçiliği'nde bayrak yarıya indirildi - Son Dakika
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İran'ın Bakü Büyükelçiliği'nde bayrak yarıya indirildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın Bakü Büyükelçiliği'nde ülke bayrağı yarıya indirildi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ülkede 5 günlük yas ilan etmesinin ardından İran'ın Bakü Büyükelçiliği'ndeki ülke bayrağı da yarıya indirildi. Reisi ve beraberindeki heyetin cenaze töreni yarın Tebriz'de gerçekleştirilecek.

20.05.2024 15:34
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- İran'ın Bakü Büyükelçiliği'nde bayrak yarıya indirildi

BAKÜ - İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın Bakü Büyükelçiliği'nde ülke bayrağı yarıya indirildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyetin ölümü dünya gündemini derinden sarsarken, İran'da da büyük bir üzüntüye neden oldu. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ülkede 5 günlük yas ilan etmesinin ardından İran'ın Bakü Büyükelçiliği'ndeki ülke bayrağı da yarıya indirildi.

Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği baraj açılışı töreninin ardından, Doğu Azerbaycan eyaletinde yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Helikopterde İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yanı sıra Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim ve Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti'nin de olduğu açıklanmıştı. Helikopterin dağlık bir araziye düştüğü ve olumsuz hava şartları nedeniyle arama ve kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmada zorluk yaşanmıştı. Helikopterin enkazı AKINCI İHA'sı tarafından tespit edilmişti. Reisi ve beraberindeki heyetin cenaze töreni yarın Tebriz'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İran'ın Bakü Büyükelçiliği'nde bayrak yarıya indirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'ın Bakü Büyükelçiliği'nde bayrak yarıya indirildi - Son Dakika
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