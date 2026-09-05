İran'ın batısında akaryakıt tankerinin patladığı zincirleme kazada 10 kişi öldü - Son Dakika
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İran'ın batısında akaryakıt tankerinin patladığı zincirleme kazada 10 kişi öldü

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İran'ın batısındaki Senendec-Hamedan kara yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Akaryakıt tankerinin karıştığı ve patladığı kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

TAHRAN (AA) – İran'ın batısında yer alan Senendec-Hamedan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ülkenin batısındaki Kürdistan Tıp Bilimleri Üniversitesi Acil Servis Birimi Başkanı Babek Hedayi, Senendec-Hamedan kara yolunda "facia" boyutunda bir trafik kazası meydana geldiğini söyledi.

Zincirleme trafik kazasına bir akaryakıt tankerinin de karıştığını ve tankerin kaza sonucu patladığını belirten Hedayi, patlama sonucu 10 kişinin öldüğünü 5 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

Acil durum ekiplerinin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğünü vurgulayan Hedayi, kazaya ilişkin değerlendirmelerin gerekli soruşturmaların tamamlanmasının ardından açıklanacağını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'ın batısında akaryakıt tankerinin patladığı zincirleme kazada 10 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'ın batısında akaryakıt tankerinin patladığı zincirleme kazada 10 kişi öldü - Son Dakika
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